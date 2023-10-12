В Израиле работают 92 японские компании: частный опрос
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Токио, 11 октября (Jiji Press). По состоянию на сентябрь в Израиле действовало 92 японские компании, как показал опрос, проведенный исследовательской фирмой Teikoku Databank Ltd.
По данным опроса, ни одна японская компания не работает в районах вблизи сектора Газа, где усиливаются боевые действия между палестинской группировкой Хамас и Израилем.
Конкретные области деятельности в Израиле были определены для 72 из 92 японских компаний, в том числе 39 компаний, работающих вокруг Тель-Авива, 15 в центральном регионе страны и трёх вокруг Иерусалима.
По отраслям 41 из 92 компаний были производителями, 20 занимаются оптовой торговлей, и 12 были финансовыми и страховыми фирмами.
Япония и Израиль в последние годы углубляют свои экономические связи: японские компании инвестируют и устанавливают партнёрские отношения с ведущими местными стартапами. Обе страны также начали рассматривать возможность заключения соглашения об экономическом партнерстве.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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