В Израиле работают 92 японские компании: частный опрос

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Токио, 11 октября (Jiji Press). По состоянию на сентябрь в Израиле действовало 92 японские компании, как показал опрос, проведенный исследовательской фирмой Teikoku Databank Ltd.

По данным опроса, ни одна японская компания не работает в районах вблизи сектора Газа, где усиливаются боевые действия между палестинской группировкой Хамас и Израилем.

Конкретные области деятельности в Израиле были определены для 72 из 92 японских компаний, в том числе 39 компаний, работающих вокруг Тель-Авива, 15 в центральном регионе страны и трёх вокруг Иерусалима.

По отраслям 41 из 92 компаний были производителями, 20 занимаются оптовой торговлей, и 12 были финансовыми и страховыми фирмами.

Япония и Израиль в последние годы углубляют свои экономические связи: японские компании инвестируют и устанавливают партнёрские отношения с ведущими местными стартапами. Обе страны также начали рассматривать возможность заключения соглашения об экономическом партнерстве.

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