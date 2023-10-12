Япония включит электронные компоненты и уран в список критически важных материалов

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Токио, 11 октября (Jiji Press). Правительство Японии добавит электронные компоненты и уран в список стратегически важных материалов в соответствии с законом о содействии экономической безопасности, как стало известно.

По словам информированных источников, в этот же день рабочая группа по экономической безопасности правящей Либерально-демократической партии утвердила на план правительства.

Чтобы построить устойчивые цепочки поставок материалов и продуктов, имеющих решающее значение для экономической безопасности страны в то время, когда Китай и Россия являются их основными производителями, правительство уже определило 11 категорий конкретных критически важных материалов, таких как полупроводники и природный газ.

В список электронных компонентов войдут керамические конденсаторы, которые используются в самых разных продуктах, от автомобилей до оборонного оборудования и медицинских приборов. Но поскольку китайские фирмы, поддерживаемые правительством, быстро увеличивают долю рынка, растут опасения, что технологии японских производителей будут переданы им через совместные предприятия.

Уран будет добавлен к «важным минералам», одной из 11 категорий.

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