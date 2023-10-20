Япония поможет гражданам Южной Кореи эвакуироваться из Израиля на самолётах Сил самообороны
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Токио, 19 октября (Jiji Press). Правительство Японии планирует помочь южнокорейским гражданам эвакуироваться из Израиля на борту самолетов Сил самообороны, сообщил источник в правительстве.
Чтобы подготовиться к возможной эвакуации японских граждан из Израиля в условиях его конфликта с палестинской группировкой Хамас, Япония направила в общей сложности три самолета Сил самооборны, которые будут находиться в режиме ожидания в Иордании, соседней с Израилем, и Джибути в Восточной Африке, где находится база Сил самообороны.
Япония рассчитывает начать вывоз своих граждан из Израиля уже на этой неделе.
«Мы спрашиваем другие страны, нужна ли им помощь, ожидая, что могут остаться вакантные места», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
«Обстановка на месте становится всё более напряжённой, – сказал он. – Мы примем все возможные меры для обеспечения безопасности японских граждан и будем следить за ситуацией».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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