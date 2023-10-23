60 японских эвакуированных вернулись из Израиля на самолёте Сил самообороны Японии
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Токио, 21 октября (Jiji Press). Шестьдесят японских граждан и четыре члена их семей, имеющие иностранное гражданство, вернулись в Японию из Израиля, который находится в конфликте с палестинской группировкой боевиков ХАМАС, на борту самолёта Воздушных сил самообороны рано утром в субботу.
Самолёт-заправщик и транспортник KC-767 с эвакуированными прибыл в международный аэропорт Токио Ханэда около 3:15 утра. Также на борту самолета находились 18 южнокорейцев и член семьи с иностранным гражданством.
Это была первая переброска японских граждан на самолёте Сил самообороны для эвакуации из Израиля или Палестины с момента начала последних боевых действий между Израилем и ХАМАС.
Самолёт KC-767 прибыл в Израиль вечером 19 октября по местному времени из Иордании, где находился в режиме ожидания. Затем он улетел обратно в Японию через Иорданию, перевозя эвакуированных.
14 октября восемь граждан Японии покинули Израиль на борту самолёта, зафрахтованного японским правительством. В тот же день 51 японец был эвакуирован на борту южнокорейского военного самолёта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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