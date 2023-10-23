Министр иностранных дел Японии Камикава встретилась с президентом Палестины Аббасом

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Токио, 22 октября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко, находящаяся сейчас в Египте, провела там короткую встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сосредоточив внимание на вопросах, связанных с продолжающимся конфликтом между Израилем и исламской боевой группировкой ХАМАС.

Камикава и Аббас обменялись мнениями о гуманитарной помощи населению сектора Газа, который фактически контролируется ХАМАС, при этом договорившись поддерживать тесный контакт для ослабления напряженности и улучшения гуманитарной ситуации на палестинской территории.

Это была первая встреча японского министра с Аббасом с момента, когда ХАМАС начал атаку на Израиль 7 октября.

Камикава также провела отдельные встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси и министрами иностранных дел Великобритании, Франции, Канады, Норвегии и Бразилии для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

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