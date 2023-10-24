Паранойя мало повлияла на поджог Kyoto Animation: заключение врача

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Киото, 23 октября (Jiji Press). У мужчины, обвиняемого в поджоге студии Kyoto Animation Co. в 2019 году, было параноидальное расстройство личности, но это расстройство почти не повлияло на само нападение, заявил психиатр.

Психиатр Вада Хисаси из больницы Красного Креста Осаки дал показания на 13-м слушании по делу 45-летнего подсудимого Аоба Синдзи в окружном суде Киото.

По просьбе обвинения Вада провёл психиатрическую экспертизу Аобы перед предъявлением ему обвинения, чтобы определить, был ли нападавший психически дееспособным, чтобы взять на себя уголовную ответственность.

По словам Вада, у Аобы диагностировали параноидальное расстройство личности. Расстройство «привело его к комплексу преследования» по отношению к студии аниме KyoAni, но, за исключением этого, оно «почти не повлияло на нападение», сказал психиатр.

В центре внимания суда – степень, в которой на Аобу повлияло его «заблуждение» о том, что компания KyoAni украла идеи из его романа.

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