Япония предоставит 10 миллионов долларов в виде грантовой помощи Газе
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Токио, 24 октября (Jiji Press). Япония предоставит экстренную грантовую помощь в размере 10 миллионов долларов в ответ на ухудшение гуманитарной ситуации на палестинской территории Газы, сообщило министерство иностранных дел Японии.
Через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Международный комитет Красного Креста (МККК) Япония окажет помощь в области продовольствия, воды и медицинского обслуживания.
На пресс-конференции министр иностранных дел Японии Камикава Ёко заявила, что чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Палестине, которая состоится 26 октября, станет важным событием. «Мы будем активно реагировать, чтобы помочь урегулировать ситуацию», – добавила она.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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