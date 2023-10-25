Япония предоставит 10 миллионов долларов в виде грантовой помощи Газе

Новости

Токио, 24 октября (Jiji Press). Япония предоставит экстренную грантовую помощь в размере 10 миллионов долларов в ответ на ухудшение гуманитарной ситуации на палестинской территории Газы, сообщило министерство иностранных дел Японии.

Через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Международный комитет Красного Креста (МККК) Япония окажет помощь в области продовольствия, воды и медицинского обслуживания.

На пресс-конференции министр иностранных дел Японии Камикава Ёко заявила, что чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Палестине, которая состоится 26 октября, станет важным событием. «Мы будем активно реагировать, чтобы помочь урегулировать ситуацию», – добавила она.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме