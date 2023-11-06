Самолёт Сил самообороны Японии с 46 эвакуированными из Израиля прибыл в Японию
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Токио, 3 ноября (Jiji Press). Самолёт Воздушных сил самообороны Японии, на борту которого находились 46 эвакуированных из Израиля, включая японских граждан, прибыл в токийский аэропорт Ханэда вечером 3 ноября.
Это была вторая эвакуация японских граждан из Израиля с использованием самолета Сил самообороны с тех пор, как в начале октября началось столкновение между Израилем и палестинской группировкой Хамас. Общее количество эвакуированных Силами самообороны составило 129 человек, включая иностранных граждан.
На самолёте-дозаправщике и транспортнике ASDF KC-767 находились 20 граждан Японии, двое членов их семей с иностранным гражданством, 15 южнокорейцев, четыре вьетнамца, один тайванец и четыре члена семей этих иностранцев. Готовясь к эвакуации, три самолета СДС находились в режиме ожидания в Иордании, граничащей с Израилем.
Поскольку израильские силы усиливают атаки на сектор Газа, два транспортных самолета Сил самообороны C-2 останутся в режиме ожидания в Иордании для подготовки к дальнейшей эвакуации. Поскольку прямые рейсы между Израилем и Японией были приостановлены, а коммерческие рейсы из Израиля в соседние страны сокращаются, министерство иностранных дел Японии призвало к скорейшему вылету.
В ходе первой эвакуации с использованием самолёта Сил самообороны 83 человека, в основном граждане Японии и Южной Кореи, покинули Израиль 19 октября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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