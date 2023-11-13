Toyota начинает дорожные испытания водородного автомобиля в Австралии
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Ояма, префектура Сидзуока, 11 ноября (Jiji Press). Японская корпорация Toyota Motor Corp. сообщила, что начала испытания автомобиля с водородным двигателем на дорогах общего пользования в Австралии, используя коммерческий фургон HiAce, оснащённый водородным двигателем.
Автогигант, надеясь коммерциализировать автомобили с водородными двигателями, до сих пор совершенствовал такие автомобили в основном за счёт автоспорта. Он будет работать над повышением их практичности и работоспособности на дорогах общего пользования.
«Мы находимся на этапе, когда мы стремимся к коммерциализации за счёт использования (водородных транспортных средств)», – заявил журналистам исполнительный вице-президент Накадзима Хироки на международной гоночной трассе Фудзи в городе Ояма, префектура Сидзуока, центральная Япония.
Четырёхмесячные испытания начались 23 октября в пригороде восточно-австралийского города Мельбурн. Транспортное средство используется местной строительной компанией и другими.
Toyota посчитала, что Австралия является подходящим местом для проведения испытаний, поскольку здесь имеется множество водородных заправочных станций.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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