Toyota начинает дорожные испытания водородного автомобиля в Австралии

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Ояма, префектура Сидзуока, 11 ноября (Jiji Press). Японская корпорация Toyota Motor Corp. сообщила, что начала испытания автомобиля с водородным двигателем на дорогах общего пользования в Австралии, используя коммерческий фургон HiAce, оснащённый водородным двигателем.

Автогигант, надеясь коммерциализировать автомобили с водородными двигателями, до сих пор совершенствовал такие автомобили в основном за счёт автоспорта. Он будет работать над повышением их практичности и работоспособности на дорогах общего пользования.

«Мы находимся на этапе, когда мы стремимся к коммерциализации за счёт использования (водородных транспортных средств)», – заявил журналистам исполнительный вице-президент Накадзима Хироки на международной гоночной трассе Фудзи в городе Ояма, префектура Сидзуока, центральная Япония.

Четырёхмесячные испытания начались 23 октября в пригороде восточно-австралийского города Мельбурн. Транспортное средство используется местной строительной компанией и другими.

Toyota посчитала, что Австралия является подходящим местом для проведения испытаний, поскольку здесь имеется множество водородных заправочных станций.

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