Япония открывает новую базу для японских стартапов в Кремниевой долине
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Кремниевая долина, 12 ноября (Jiji Press). Министерство промышленности Японии провело церемонию, посвящённую открытию новой базы для японских стартапов в Пало-Альто, Калифорния.
Новая база направлена на поддержку японских стартапов в Кремниевой долине, крупном центре индустрии информационных технологий. К концу года она заработает на полную мощность.
На новой базе пять стартапов имеют офисы, а около 50 венчурных и других компаний будут использовать коворкинг для консультирования стартапов, представления потенциальных деловых партнеров, а также оказания юридической и другой поддержки.
Новая база «станет крупным инновационным центром для Японии, – заявил на церемонии министр промышленности Японии Нисимура Ясутоси. – Мы хотим, чтобы молодые люди смело шли на риск и пытались изменить мир.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]