Японский стартап помогает отелям с неполным персоналом найти путешественников, желающих подработать
НовостиЭкономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 19 августа (Jiji Press). В Японии распространяется новый тип путешествий, при котором туристы работают в отелях за плату и наслаждаются осмотром достопримечательностей. Гостиничная отрасль испытывает недостаток работников в условиях восстановления туризма после пандемии.
Стартап направляет в гостиницы с неполным персоналом путешественников, которые согласны на бесплатное проживание в обмен на работу.
В июле 20-летний фрилансер усердно работал, подавая завтрак, занимаясь уборкой и пополняя аксессуары номеров для гостей в «Тагаоги», гостинице в японском стиле (рёкан) с видом на озеро Яманака в Яманакако, префектура Яманаси, к западу от Токио.
«Я могу больше узнать об этом месте, работая здесь», – сказал путешественник, посетив ресторан по рекомендации местного жителя, а также родниковые пруды Осинохаккай у подножья горы Фудзи.
Связующим звеном между путешественником и гостиницей стала служба «Отэцутаби». Рёкан «Тагаоги» пытался найти работников в близлежащих районах, но с помощью «Отэцутаби» ему удалось найти в избытке людей, желающих работать с проживанием.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Что больше всего не нравится туристам в Японии? Результаты опроса
- Въездной туризм в марте: в Японию за месяц въехало 1,81 млн иностранцев, восстановление до 66% от уровня, существовавшего до пандемии
- Иностранцам в Японии нравятся сезонные пейзажи и не нравятся высокие цены: данные опроса о желании приехать в Японию
- Восхождение на гору Фудзи в 2021 году: на гору поднялось 78 500 человек, на две трети меньше, чем до эпидемии
- Гору Фудзи откроют для восхождений после двухлетнего перерыва
- Сезон восхождения на гору Фудзи: 70% выбирают маршрут Ёсида