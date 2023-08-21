Японский стартап помогает отелям с неполным персоналом найти путешественников, желающих подработать

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Токио, 19 августа (Jiji Press). В Японии распространяется новый тип путешествий, при котором туристы работают в отелях за плату и наслаждаются осмотром достопримечательностей. Гостиничная отрасль испытывает недостаток работников в условиях восстановления туризма после пандемии.

Стартап направляет в гостиницы с неполным персоналом путешественников, которые согласны на бесплатное проживание в обмен на работу.

В июле 20-летний фрилансер усердно работал, подавая завтрак, занимаясь уборкой и пополняя аксессуары номеров для гостей в «Тагаоги», гостинице в японском стиле (рёкан) с видом на озеро Яманака в Яманакако, префектура Яманаси, к западу от Токио.

«Я могу больше узнать об этом месте, работая здесь», – сказал путешественник, посетив ресторан по рекомендации местного жителя, а также родниковые пруды Осинохаккай у подножья горы Фудзи.

Связующим звеном между путешественником и гостиницей стала служба «Отэцутаби». Рёкан «Тагаоги» пытался найти работников в близлежащих районах, но с помощью «Отэцутаби» ему удалось найти в избытке людей, желающих работать с проживанием.

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