Что больше всего не нравится туристам в Японии? Результаты опроса

Япония сняла ограничения на въезд, и количество иностранных туристов заметно выросло. Чего не хватает для того, чтобы путешествие было интересным и комфортным?

Сайт туристической информации для иностранных гостей Японии «GOOD LUCK TRIP» токийской компании «Тикю-но арукиката», опросил 891 посетителя этого сайта, проживающих за границей, с целью узнать, что представляло наибольшую проблему во время путешествия в Японию. Наибольшее число, 31,5% респондентов, назвали неразвитость среды Wi-Fi, которую ощущают также и жители Японии. Далее следуют проблемы в общении с персоналом различных заведений (20,2%) и недостаток многоязычных вывесок и указателей (17,5%).

В качестве конкретного примера «общения с персоналом» задали вопрос о том, как люди бронировали столик в ресторане, куда хотели пойти во время пребывания в Японии. 36,7% опрошенных ответили, что шли туда, не бронируя, далее следуют ответы «Заказывали онлайн» и «Просили кого-то, кто говорит по-японски», а заказывали сами по телефону только 10,5%.

По словам представителей «Тикю-но арукиката», среда для приезжающих из-за рубежа туристов развивается, но необходимо также обратить особое внимание и на развитие инфраструктуры, такой как среда Wi-Fi и предоставление многоязычной информации с учётом роста количества иностранных посетителей Японии. Опрос проводился через Интернет с начала до середины мая. Получены ответы от 106 человек, говорящих по-английски, 102 человек, говорящих на корейском языке, 103 человек, пользующихся упрощённой китайской письменностью и 580 человек, использующих традиционную китайскую письменность.

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