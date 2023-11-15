Японский суперкомпьютер Fugaku в восьмой раз возглавил рейтинг суперкомпьютеров
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Токио, 14 ноября (Jiji Press). Согласно последним обновлениям, опубликованным 14 ноября, японский Fugaku стал самым мощным суперкомпьютером в мире в двух рейтингах, проводимых два раза в год, восьмой раз подряд.
С июня 2020 года Fugaku занимает первое место в рейтинге High Performance Conjugate Gradients, который измеряет мощность промышленных компьютеров, и в рейтинге Graph500, который является эталоном анализа больших данных.
Fugaku, совместная разработка Riken, японского государственного научно-исследовательского института, и Fujitsu Ltd., опустился со второго на четвёртое место в рейтинге TOP500, после того, как удерживал первое место четыре раза подряд до ноября 2021 года.
Он занял третье место в тесте HPL-MxP, показателе производительности вычислений при глубоком обучении искусственного интеллекта.
Разработка Fugaku началась в 2014 году. Преемник суперкомпьютера K начал полномасштабную работу в марте 2021 года и внёс свой вклад в разработку методов лечения COVID-19, моделирование распространения капель по воздуху и прогнозирование внезапных локализованных сильных дождей.
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