Японский суперкомпьютер Fugaku в восьмой раз возглавил рейтинг суперкомпьютеров

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Токио, 14 ноября (Jiji Press). Согласно последним обновлениям, опубликованным 14 ноября, японский Fugaku стал самым мощным суперкомпьютером в мире в двух рейтингах, проводимых два раза в год, восьмой раз подряд.

С июня 2020 года Fugaku занимает первое место в рейтинге High Performance Conjugate Gradients, который измеряет мощность промышленных компьютеров, и в рейтинге Graph500, который является эталоном анализа больших данных.

Fugaku, совместная разработка Riken, японского государственного научно-исследовательского института, и Fujitsu Ltd., опустился со второго на четвёртое место в рейтинге TOP500, после того, как удерживал первое место четыре раза подряд до ноября 2021 года.

Он занял третье место в тесте HPL-MxP, показателе производительности вычислений при глубоком обучении искусственного интеллекта.

Разработка Fugaku началась в 2014 году. Преемник суперкомпьютера K начал полномасштабную работу в марте 2021 года и внёс свой вклад в разработку методов лечения COVID-19, моделирование распространения капель по воздуху и прогнозирование внезапных локализованных сильных дождей.

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