Премьер-министр Японии Кисида выразил сожаление по поводу похищений японцев Северной Кореей

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Токио, 15 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил глубокое сожаление по поводу похищения Северной Кореей японских граждан, особенно Ёкоты Мэгуми, которая была похищена 46 лет назад.

В канцелярии премьер-министра он заявил журналистам, что ему «глубоко жаль, что многие жертвы похищений, включая Ёкоту, всё ещё остаются в Северной Корее». Ее похитили в возрасте 13 лет 15 ноября 1977 года.

Кисида подчеркнул, что он будет решительно работать над решением проблемы, чтобы жертвы могли как можно скорее вернуться в Японию.

Он отказался комментировать, есть ли какой-либо прогресс в работе по организации встречи на высоком уровне с Северной Кореей.

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