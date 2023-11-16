Япония разрешит экспорт оборонного оборудования в страны, предоставившие лицензию на производство

Новости

Токио, 15 ноября (Jiji Press). Правящие партии Японии в целом согласились разрешить экспорт оборонной техники, произведенной японскими компаниями по лицензии иностранных компаний, в страны, откуда получена лицензия на производство.

Либерально-демократическая партия и её младший партнер по коалиции Комэйто поддержали таким образом идею расширения номенклатуры оборонной техники, которую может экспортировать Япония, известная своими строгими правилами передачи оборонной техники.

Партии достигли консенсуса на рабочей встрече по этому вопросу, на которой также было высказано мнение о том, что должны быть ограничения на передачу лицензионной оборонной техники, экспортируемой в страну, откуда поступила лицензия, в третью страну.

Ожидается, что стороны договорятся пока не обсуждать вопрос о том, разрешить ли прямой экспорт оборонной техники, произведенной по иностранной лицензии, в третью страну.

В соответствии с руководящими принципами реализации трёх японских принципов передачи оборонного оборудования, только те компоненты оборонного оборудования, на которые у американской компании есть лицензия, могут экспортироваться в Соединённые Штаты или другие страны.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме