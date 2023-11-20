[Видео] В храме Киёмидзудэра в Киото подсвечивают осенний пейзаж

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Вечером 16 ноября в храме Киёмидзудэра (район Хигасияма, город Киото), объекте Всемирного наследия, было проведено испытание подсветки перед специальным осенним ночным просмотром. Когда зажглось около 500 лампочек, в фантастическом свете предстали главный павильон монастыря  и 1000 клёнов, начинающих менять цвет,. По данным храма, лучшее время, чтобы увидеть осенние листья, ожидается в конце ноября. Специальный просмотр осенней листвы пройдёт с 18 по 30 ноября. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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