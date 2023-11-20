[Видео] В храме Киёмидзудэра в Киото подсвечивают осенний пейзаж
НовостиКультура Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Вечером 16 ноября в храме Киёмидзудэра (район Хигасияма, город Киото), объекте Всемирного наследия, было проведено испытание подсветки перед специальным осенним ночным просмотром. Когда зажглось около 500 лампочек, в фантастическом свете предстали главный павильон монастыря и 1000 клёнов, начинающих менять цвет,. По данным храма, лучшее время, чтобы увидеть осенние листья, ожидается в конце ноября. Специальный просмотр осенней листвы пройдёт с 18 по 30 ноября. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Иностранные путешественники открывают свои собственные достопримечательности в Японии
- Прогноз осенней листвы в Японии: деревья гинкго пожелтеют с середины до конца ноября
- Любование осенней листвой: красота симметрии отражённых в воде осенних пейзажей
- Осень в Японии
- Киото: осень в старой столице
- Коё – краски осенней листвы