Suntory повысит цены на виски более чем вдвое

Токио, 21 ноября (Jiji Press). Компания Suntory Spirits Ltd. сообщила, что поднимет цены на 117 алкогольных напитков более чем в два раза, начиная с поставок 1 апреля следующего года.

Рекомендованная розничная цена виски Yamazaki 25 Years Old, Hakushu 25 Years Old и Hibiki 30 Years Old вырастет до 360 000 йен за бутылку ёмкостью 700 миллилитров со 160 000 йен, сообщил японский производитель напитков.

Такие высококачественные японские виски становятся все более популярными во всем мире и иногда продаются по цене, в 10 раз превышающей рекомендованную производителями розничную цену, из-за нехватки запасов.

Suntory заявила, что повышение цен призвано помочь улучшить качество её продукции и расширить производственные мощности.

Для импортного виски цена Macallan 30 Years Old поднимется до 550 000 йен за бутылку ёмкостью 700 миллилитров с 351 360 йен. Suntory также поднимет цены на некоторые японские вина. Увеличение отражает рост затрат на ингредиенты и транспортировку, заявили в компании.

