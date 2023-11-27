Япония и Южная Корея осудили запуск спутника Северной Кореей

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Пусан, Южная Корея, 26 ноября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её южнокорейский коллега Пак Джин решительно осудили запуск Северной Кореей военного шпионского спутника.

На встрече в Пусане в Южной Корее два министра разделили мнение, что запуск ракеты явно нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Министры согласились, что Япония, США и Южная Корея продолжат тесно сотрудничать в противодействии угрозам со стороны Северной Кореи.

Камикава протестовала против недавнего постановления Высокого суда Сеула, согласно которому японское правительство выплатило компенсацию бывшим женщинам для утех (корейским проституткам для японских солдат) за время до и во время Второй мировой войны.

Постановление вызывает сожаление, сказала Камикава, призвав правительство Южной Кореи принять соответствующие меры.

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