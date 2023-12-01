В Токио и Осаке провели мероприятия «500 дней до 2025 года»

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Токио, Осака, 30 ноября (Jiji Press) В Токио и Осаке прошли мероприятия, посвященные 500-летию до открытия Всемирной выставки 2025 года в городе Осака на западе Японии.

Посредством этих мероприятий Японская ассоциация Всемирной выставки 2025 года и другие участники выставки надеются придать импульс выставке в условиях, когда многие проблемы не решены – например, растущие затраты на строительство и задержки в строительстве иностранных павильонов.

Во время мероприятия в Токио премьер-министр Кисида Фумио заявил в видеообращении, что его правительство будет работать с соответствующими местными органами власти и бизнес-сообществами, чтобы обеспечить успех выставки.

Токура Масакадзу, глава ассоциации и председатель Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), пообещал решить многие существующие проблемы, связанные с ЭКСПО.

На мероприятии в Осаке губернатор Осаки Ёсимура Хирофуми выразил надежду, что посетители выставки получат впечатления, которые может предложить только эта выставка.

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