Верхняя палата парламента Японии прекратила использовать стенографистов для записи

Политика Технологии

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Токио, 3 декабря (Jiji Press). Палата советников, верхняя палата парламента Японии, решила прекратить использование стенографистов для записи выступлений законодателей, членов кабинета министров и других лиц.

Все замечания во время заседаний верхней палаты будут набираться на персональных компьютерах сотрудниками аппарата. Этот шаг является частью компьютеризации парламентских процедур.

Верхняя палата закрыла центр подготовки стенографистов в 2007 году и в 2008 году ввела в эксплуатацию компьютеры для записи замечаний.

С 2009 года стенографисты использовались только на некоторых заседаниях, в том числе на заседаниях Бюджетного комитета и полных заседаниях верхней палаты.

В качестве меры против новой коронавирусной инфекции в апреле 2020 года прекратилось использование стенографистов в местах проведения встреч. 

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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