Верхняя палата парламента Японии прекратила использовать стенографистов для записи
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Токио, 3 декабря (Jiji Press). Палата советников, верхняя палата парламента Японии, решила прекратить использование стенографистов для записи выступлений законодателей, членов кабинета министров и других лиц.
Все замечания во время заседаний верхней палаты будут набираться на персональных компьютерах сотрудниками аппарата. Этот шаг является частью компьютеризации парламентских процедур.
Верхняя палата закрыла центр подготовки стенографистов в 2007 году и в 2008 году ввела в эксплуатацию компьютеры для записи замечаний.
С 2009 года стенографисты использовались только на некоторых заседаниях, в том числе на заседаниях Бюджетного комитета и полных заседаниях верхней палаты.
В качестве меры против новой коронавирусной инфекции в апреле 2020 года прекратилось использование стенографистов в местах проведения встреч.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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