Япония получила малопочётную «премию ископаемых» на переговорах по климату

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Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 3 декабря (Jiji Press). Climate Action Network, коалиция неправительственных организаций, занимающихся экологическими проблемами, вручила Японии, США и Новой Зеландии награду «Ископаемое дня» во время переговоров ООН по климату в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Эта награда вручается странам, которые, по мнению CAN, не спешат действовать в борьбе с изменением климата.

Япония была выбрана после того, как премьер-министр Кисида Фумио заявил, что страна будет продвигать производство тепловой энергии с использованием технологии сжигания, при которой аммиак смешивается с углём.

«Очевидно, что это не что иное, как «зелёное отмывание» совместного сжигания водорода и аммиака с ископаемым топливом, что обеспечит работу тепловых электростанций в далёком будущем», – говорится в заявлении CAN.

Стремление Кисиды к закреплению энергетики на основе ископаемого топлива во всей Азии «задерживает переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии», заявили в CAN.

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