Япония введёт оформление ордеров на арест и обыск онлайн

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Токио, 4 декабря (Jiji Press). Консультативная группа правительства Японии предложила разрешить выдачу ордеров на арест и обыск онлайн, чтобы ускорить процедуры.

Сейчас эти ордера выдаются судьями в бумажном виде, и сотрудникам полиции приходится забирать их в суде.

Это изменение является частью предложений, выдвинутых подкомитетом Законодательного совета по компьютеризации процедур уголовных дел, включая расследования и судебные процессы.

Правительство планирует представить в парламент в начале следующего года законопроект о реализации этих мер.

Согласно предложениям, следователям будет разрешено отправлять в суды записи, такие как отчёты и заявления подозреваемых, через Интернет, а адвокатам будет разрешено просматривать документальные доказательства в Интернете и распечатывать их.

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