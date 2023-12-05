Япония введёт оформление ордеров на арест и обыск онлайн
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Токио, 4 декабря (Jiji Press). Консультативная группа правительства Японии предложила разрешить выдачу ордеров на арест и обыск онлайн, чтобы ускорить процедуры.
Сейчас эти ордера выдаются судьями в бумажном виде, и сотрудникам полиции приходится забирать их в суде.
Это изменение является частью предложений, выдвинутых подкомитетом Законодательного совета по компьютеризации процедур уголовных дел, включая расследования и судебные процессы.
Правительство планирует представить в парламент в начале следующего года законопроект о реализации этих мер.
Согласно предложениям, следователям будет разрешено отправлять в суды записи, такие как отчёты и заявления подозреваемых, через Интернет, а адвокатам будет разрешено просматривать документальные доказательства в Интернете и распечатывать их.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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