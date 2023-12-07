Все 8 членов экипажа Osprey погибли, заявил Байден
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Вашингтон, 5 декабря (Jiji Press) - Президент Джо Байден заявил во вторник, что все восемь американских военнослужащих, находившихся на борту самолета CV-22 Osprey, который упал у берегов Японии на прошлой неделе, погибли.
Поисково-спасательные операции для обнаружения членов экипажа были завершены 4 декабря после продолжительных недельных усилий, сообщил Байден в заявлении. Он отметил, что «вся наша нация скорбит об этой трагической утрате».
Байден также выразил благодарность правительству Японии за помощь в поисково-спасательных и восстановительных работах.
«Мы продолжаем собирать информацию об этом трагическом инциденте и проведем строгое и тщательное расследование», - заявил министр обороны Ллойд Остин в отдельном заявлении.
Транспортный самолет ВВС Osprey, базировавшийся на базе Йокота в Токио, упал в воду примерно в 1 километре к востоку от острова Якусима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в 14:40 29 ноября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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