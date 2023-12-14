Климатическая конференция ООН завершилась обещанием отказаться от ископаемого топлива
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Дубай, 13 декабря (Jiji Press). Климатическая конференция ООН COP28 завершилась принятием итогового документа, отражающего обещание участников отказаться от ископаемого топлива, чтобы остановить глобальное потепление.
В документе содержится призыв к «справедливому, упорядоченному и равноправному переходу от ископаемого топлива в энергетических системах (и) ускорению действий в это критическое десятилетие, чтобы достичь чистого нуля к 2050 году».
Султан Аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, который председательствовал на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, назвал это событие историческим, отметив, что впервые формулировка по ископаемому топливу была включено в окончательное соглашение на конференции COP.
На COP28, проходившей в Дубае, впервые было проведено глобальное подведение итогов, в ходе которого рассматривается прогресс в сокращении выбросов парниковых газов для достижения цели сдерживания среднего глобального повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия или менее по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Основываясь на результатах глобального подведения итогов, в документе подчёркивается необходимость того, чтобы глобальные выбросы начали снижаться к 2025 году, чтобы мир достиг цели в 1,5 градуса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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