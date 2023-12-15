Mazda переведёт свою тепловую электростанцию на аммиак
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Токио, 14 декабря (Jiji Press). Компания Mazda Motor Corp. заявила, что она вместо угля будет использовать аммиак в качестве топлива для выработки электроэнергии на заводе по сборке автомобилей в префектуре Хиросима на западе Японии.
Японский автопроизводитель переведёт электростанцию на аммиак, который не выделяет углекислый газ при сгорании, примерно в 2030 году.
Mazda будет работать вместе с другими компаниями, включая Shikoku Electric Power Co. и Mitsubishi Corp., над развитием портовых операций, необходимых для закупки и отгрузки аммиака.
На долю Японии приходится 75 процентов мировых выбросов углекислого газа компанией Mazda.
Использование аммиака вместе с другими мерами поможет автопроизводителю поднять свою долю использования электроэнергии из неископаемого топлива до 75 процентов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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