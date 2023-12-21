Япония рассматривает возможность экспорта ракет PAC-3 в США

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Токио, 20 декабря (Jiji Press). Правительство Японии начало рассматривать возможность экспорта в США управляемых ракет класса «земля-воздух» Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), произведенных в Японии по лицензии американской компании.

Япония готова снять запрет на экспорт готовой оборонной техники, произведенной по лицензии иностранных компаний, пересмотрев свои руководящие принципы по передаче оборонной техники, уже 22 декабря.

В то же время ожидается, что правительство примет решение разрешить экспорт ракет PAC-3 в страну, от которой получила лицензию, в соответствии с пересмотренными руководящими принципами.

По данным источников, Соединённые Штаты запросили у Японии ракеты PAC-3. Япония впервые будет экспортировать любое оружие в готовом виде, соответствующее определению закона о Силах самообороны.

Япония экспортировала на Филиппины готовое радиолокационное оборудование предупреждения и управления. Это единственный случай поставки готовой военной техники за границу из Японии.

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