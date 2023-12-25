США приветствуют решение Японии экспортировать ракеты Patriot

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Вашингтон, 22 декабря (Jiji Press). Правительство США приветствует решение Японии экспортировать управляемые ракеты класса «земля-воздух» Patriot в Соедин'нные Штаты для пополнения американских арсеналов, заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

«Это решение будет способствовать безопасности Японии, а также миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, гарантируя, что силы США в тесном сотрудничестве с Силами самообороны Японии будут продолжать поддерживать надёжный потенциал сдерживания и реагирования», – сказал Салливан.

Он также сказал: «Президент (Джо) Байден высоко ценит и поддерживает руководящую роль, которую играет Япония под руководством премьер-министра Кисиды (Фумио)».

22 декабря правительство Японии пересмотрело «Три принципа передачи оборонной техники и технологий» страны и «Руководство по реализации этих принципов», сняв запрет на экспорт оружия и боеприпасов, произведенных по лицензии иностранных компаний, в страны этих компаний и с определёнными условиями – в третьи страны. В качестве первых таких поставок Токио решил экспортировать в США управляемые ракеты класса «земля-воздух» PAC-2 и PAC-3, как того просила американская сторона.

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