Средняя цена на бензин в Японии снизилась впервые за 9 недель

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Токио, 27 декабря (Jiji Press). Средняя розничная цена обычного бензина в Японии упала впервые за девять недель из-за снижения цен на сырую нефть, сообщило министерство промышленности.

По состоянию на 25 декабря средняя цена составляла 175 йен за литр, что на 0,1 йену ниже, чем неделей ранее.

В 47 префектурах Японии средняя цена выросла в 13, снизилась в 27 и осталась прежней в оставшихся семи. Самая высокая цена составила 184,9 йены в Нагасаки, а самая низкая – 168,4 йены в Токусиме.

Государственные субсидии, предоставленные нефтеперерабатывающим предприятиям для сдерживания роста розничных цен, помогли снизить средний показатель по стране на 12,8 йен. Сумма субсидии с 28 декабря составит 13,8 йен, увеличившись на 0,8 йен.

По данным Нефтяного информационного центра Института экономики энергетики, средняя цена, как ожидается, вырастет в течение следующих двух недель, отражая восстановление цен на сырую нефть из-за последствий нападений на коммерческие суда в Красном море и вокруг него. Центр проводит еженедельное исследование цен по поручению министерства.

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