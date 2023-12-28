Средняя цена на яйца в Токио в 2023 году достигла рекордного уровня

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Токио, 27 декабря (Jiji Press). Средняя оптовая цена на яйца среднего размера в районе Токио в 2023 году составила 306 йен за килограмм, что является самым высоким показателем с тех пор, как в 1993 году стали доступны сопоставимые данные, как показали отраслевые данные.

По данным JA.Z-Tamago Co., средняя цена выросла на 91 иену по сравнению с предыдущим годом, что отражает острую нехватку яиц, вызванную вспышками высокопатогенного птичьего гриппа в прошлом сезоне.

Во время предыдущего сезона птичьего гриппа в Японии было забито рекордные 17,71 миллиона кур, в результате чего оптовые цены на яйца в этом году взлетели до небес.

Средняя цена в Токио выросла на 129 йен до 280 йен в январе и достигла рекордного уровня в 350 йен в апреле и мае.

В июне министерство сельского хозяйства объявило, что распространение птичьего гриппа удалось сдержать. Отгрузки цыплят на пострадавшие фермы с тех пор были завершены примерно на 70 процентов.

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