Правительство Японии отклонило план создания казино-курорта в Нагасаки
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Токио, 27 декабря (Jiji Press). Правительство Японии решило отклонить план префектуры Нагасаки по развитию интегрированного курорта с казино (IR).
Экспертный комитет, проверявший план юго-западной префектуры, представленный в апреле 2022 года, заявил, что не может видит достаточных доказательств, подтверждающих уверенность в финансировании проекта.
После этого решения единственным продвигающимся таким проектом является план западной префектуры Осака и её одноимённой столицы.
Комиссия отметила, что потенциальные инвесторы плана Нагасаки значительно изменились с момента подачи заявки и что некоторые потенциальные инвесторы не представили документы с обязательством предоставить средства.
Она также выразила обеспокоенность тем, что Нагасаки IR может поставить прибыль выше мер по борьбе с зависимостью от азартных игр, поскольку в список потенциальных инвесторов не входят предприятия с достаточным опытом создания и эксплуатации таких курортных объектов, а значительная часть ожидаемых инвестиций исходит от инвестиционных компаний.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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