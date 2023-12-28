Правительство Японии отклонило план создания казино-курорта в Нагасаки

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Токио, 27 декабря (Jiji Press). Правительство Японии решило отклонить план префектуры Нагасаки по развитию интегрированного курорта с казино (IR).

Экспертный комитет, проверявший план юго-западной префектуры, представленный в апреле 2022 года, заявил, что не может видит достаточных доказательств, подтверждающих уверенность в финансировании проекта.

После этого решения единственным продвигающимся таким проектом является план западной префектуры Осака и её одноимённой столицы.

Комиссия отметила, что потенциальные инвесторы плана Нагасаки значительно изменились с момента подачи заявки и что некоторые потенциальные инвесторы не представили документы с обязательством предоставить средства.

Она также выразила обеспокоенность тем, что Нагасаки IR может поставить прибыль выше мер по борьбе с зависимостью от азартных игр, поскольку в список потенциальных инвесторов не входят предприятия с достаточным опытом создания и эксплуатации таких курортных объектов, а значительная часть ожидаемых инвестиций исходит от инвестиционных компаний.

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