Диспетчеры в Японии перестанут информировать самолёты о последовательности взлёта

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Токио, 9 января (Jiji Press). Авиадиспетчеры в Японии временно прекратят информировать самолёты об их приоритете при взлёте после столкновения самолётов 2 января в токийском аэропорту Ханэда, согласно мерам экстренной безопасности, о которых сообщает транспортная служба.

Самолёт Береговой охраны Японии выехал на взлётно-посадочную полосу и столкнулся с пассажирским самолётом Japan Airlines после того, как авиадиспетчер сообщил самолету береговой охраны, что его порядок вылета был «номер один».

«На данный момент мы не можем исключить возможность возникновения недоразумений», раскрывая порядок взлёта, сообщил представитель министерства.

По данным министерства, авиадиспетчеры аэропорта Ханэда уже перестали использовать такие термины, как «номер один» или «номер два», чтобы информировать самолёты о последовательности их взлёта. Диспетчеры других японских аэропортов последуют этому примеру.

По данным министерства, диспетчеры будут информировать борт о порядке взлёта при запросе.

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