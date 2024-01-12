Тайваньский кризис может поставить под угрозу существование Японии: Асо Таро

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Вашингтон, 10 января (Jiji Press). Японское правительство может рассматривать возможный инцидент на Тайване как ситуацию, угрожающую существованию Японии, заявил журналистам в Вашингтоне Асо Таро, вице-президент правящей Либерально-демократической партии.

Асо, ранее занимавший пост премьер-министра, таким образом, предположил, что Япония может воспользоваться правом коллективной самообороны на основании законодательства страны о национальной безопасности, принятого в 2015 году, в случае тайваньского кризиса. Он призвал усилить сдерживание, чтобы предотвратить вооружённое вторжение Китая.

В условиях растущей напряжённости в Тайваньском проливе и в преддверии президентских выборов на Тайване, которые пройдут 13 января, Асо сделал эти замечания, очевидно, для того, чтобы сдержать Китай, который запугивает Тайвань.

Выступая в Конгрессе США в тот же день, Асо заявил, имея в виду предстоящие выборы, что следующий лидер Тайваня, который придёт на смену уходящему в отставку президенту Цай Инвэнь, должен быть морально сильным и иметь желание сохранить уверенность Тайваня в своих силах.

При этом он сказал, что уверенность в своих силах не означает международно признанную независимость, продемонстрировав уважение к китайскому принципу «одного Китая».

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