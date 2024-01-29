В 2023 году число иностранцев, впервые въехавших в Японию, увеличилось в 6 раз

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Токио, 26 января (Jiji Press). Число иностранцев, въехавших в Японию в 2023 году, выросло примерно в 6,1 раза по сравнению с предыдущим годом до 25 830 789, говорится в предварительном отчёте Агентства иммиграционных служб.

Оно выросло после того, как в октябре 2022 года Япония резко ослабила пограничный контроль, связанный с пандемией.

Общий показатель за 2023 год составил около 80 процентов от рекордного уровня в 31 187 179, отмеченного в 2019 году.

Из общего числа 23 751 693 въехали в страну впервые, что примерно в 6,9 раза больше.

По странам или регионам число новых участников из Южной Кореи составило 6 810 988 по сравнению с 952 743 в 2022 году, за ним следуют Тайвань с 4 073 135 по сравнению с 317 293 и Гонконг с 2 029 811 по сравнению с 254 479. Число впервые въехавших из США достигло рекордных 2 004 201 по сравнению с 302 382.

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