Американский стартап начнёт работу по переработке выбросов CO2 в Японии

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Денвер, 3 февраля (Jiji Press). Американский стартап Global Thermostat объединяется с японскими компаниями, чтобы начать восстановление углекислого газа и способствовать декарбонизации в Японии.

Компания из Колорадо, основанная в 2010 году, разрабатывает технологию прямого захвата воздуха (DAC) для извлечения CO2 из атмосферы.

Сначала Global Thermostat проведёт демонстрационные испытания совместно с Tokyo Gas Co., которая инвестирует в эту американскую компанию. Когда городской газ производится из CO2 и водорода, количество выбросов при сгорании фактически считается равным нулю.

Global Thermostat также стремится сотрудничать с другими японскими фирмами, использующими CO2, в том числе с теми, которые производят бетон, синтетическое топливо и газированные напитки, а также выращивают сельскохозяйственную продукцию в теплицах.

Компания уже ведёт переговоры с несколькими фирмами, такими как производители и торговые дома, в надежде начать демонстрационные испытания и приступить к бизнесу в Японии и за её пределами.

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