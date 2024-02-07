Демократическая партия отказывается от переговоров с правящим блоком о снижении налога на бензин

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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Оппозиционная Демократическая партия для народа решила отказаться от переговоров с правящей коалицией Либерально-демократической партии и Комэйто об отмене моратория на так называемую триггерную оговорку, позволяющую ввести временное сокращение налога на бензин, заявил лидер партии Тамаки Юитиро.

В свете ответов премьер-министра Кисиды Фумио на вопросы на заседании парламента ранее в тот же день, Демократическая партия для народа определила, что правительство и правящий блок не намерены отменять мораторий.

«Крайне прискорбно, что премьер-министр не принял чёткого политического решения», – заявил Тамаки журналистам.

Поскольку срок действия правительственной меры по смягчению последствий внезапных изменений цен на топливо истекает в апреле, Тамаки заявил: «Нет смысла продолжать переговоры без перспективы активировать триггерное положение (о снижении налога на бензин) в мае и потом».

Во время заседания бюджетного комитета Палаты представителей Тамаки заявил, что, если премьер-министр не решит сейчас отменить мораторий на триггерный пункт, снижение налога на бензин до мая будет невозможно.

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