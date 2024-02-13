Япония и тихоокеанские островные государства подтверждают безопасность и сотрудничество в области климата

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Токио, 12 февраля (Jiji Press). Япония и тихоокеанские островные страны и регионы подтвердили сотрудничество в области безопасности и изменения климата на министерских переговорах в Суве, столице Фиджи, 12 февраля.

На министерской сессии регионального форума Встреча лидеров тихоокеанских островов участники, в том числе министр иностранных дел Японии Камикава Ёко, также согласились с важностью верховенства закона на фоне все более гегемонистского поведения Китая.

Камикава подчеркнула важность поддержания и укрепления международного порядка, основанного на правилах, на совместной пресс-конференции.

Она добавила, что участники министерской встречи подтвердили своё решительное неприятие любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением.

Участники также обменялись мнениями о мерах по решению проблем, вызванных изменением климата, таких как повышение уровня моря, с которым столкнулись тихоокеанские острова, и о сотрудничестве в области экономики и безопасности.

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