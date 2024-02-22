Число иностранных гостей в Японии в январе приблизилось к рекордному уровню

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Токио, 21 февраля (Jiji Press). Число иностранных гостей, посетивших Японию в январе, оценивается в 2 688 100 человек, что приближается к рекордному уровню в 2 689 339 за месяц, установленному в 2019 году, до пандемии COVID-19, согласно Национальному рейтингу Японии по туризму. Отчёт организации был опубликован 21 февраля.

Число посетителей в январе выросло на 79,5% по сравнению с предыдущим годом, поскольку количество посетителей из Южной Кореи и Тайваня достигло рекордного уровня, также увеличилось число посетителей из США и Филиппин.

Хотя землетрясение на полуострове Ното в центральной Японии 1 января привело к отмене некоторых поездок в Японию, в основном из Восточной Азии, его влияние было «ограниченным», сообщил представитель Японской национальной организации по туризму.

С осени прошлого года ежемесячное количество иностранных гостей в Японии остается стабильным, в основном возвращаясь к уровню, существовавшему до пандемии.

В январе 857 000 посетителей прибыли из Южной Кореи, по этому показателю эта страна заняла первое место, за ней следовали Тайвань (492 300 человек), материковый Китай (415 900 чел.), Гонконг (186 300 чел.) и США (131 800 чел.).

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