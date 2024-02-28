Японская компания Rapidus будет разрабатывать детали для ИИ-чипов с помощью Tenstorrent

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Токио, 27 февраля (Jiji Press). Японский производитель микросхем Rapidus Corp. сообщил, что будет разрабатывать полупроводниковый компонент для машин искусственного интеллекта совместно со своим американским партнёром Tenstorrent Holdings Inc.

Обе компании разработают ускоритель Edge-AI, который обеспечит быстрое машинное обучение для генеративных механизмов искусственного интеллекта. Rapidus будет поручено изготовить этот компонент.

Основанная в 2022 году компания Rapidus стремится производить в Японии при поддержке правительства чипы нового поколения с шириной цепи 2 нанометра. Компания строит завод в Титосэ, Хоккайдо, на самом севере Японии.

«Tenstorrent – наш первый клиент, о котором мы можем официально говорить», – заявил на пресс-конференции президент Rapidus Коикэ Ацуёси.

Исследовательский институт, в состав которого входят Rapidus и Токийский университет, также будет сотрудничать в разработке ускорителя Edge-AI, который будет использовать субсидию министерства промышленности.

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