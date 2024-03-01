Звезда бейсбола Отани объявил, что он женился на гражданке Японии

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Глендейл, Аризона, 29 февраля (Jiji Press). Суперзвезда Высшей бейсбольной лиги США Отани Сёхэй из Японии объявил, что его холостяцкие дни закончились.

В сообщении в Instagram, опубликованном 29 февраля по японскому времени, 29-летний мужчина сообщил, что женился на японке.

«Мы надеемся, что мы вдвоём (и собака) будем работать вместе, поддерживать друг друга и двигаться вперёд вместе с моими поклонниками», – сказал он. В посте была фотография его собаки по кличке Дэкопин.

Он собирается встретиться с прессой 29 февраля.

Проведя шесть сезонов в «Лос-Анджелес Энджелс», Отани стал свободным игроком и перешёл в «Лос-Анджелес Доджерс» по 10-летнему контракту стоимостью 700 миллионов долларов. В межсезонье он работал над реабилитацией правого локтя, который ему прооперировали в сентябре прошлого года.

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