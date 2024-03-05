В больнице Киотского университета впервые в мире провели одновременную трансплантацию лёгких и печени от живых доноров
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Киото, 4 марта (Jiji Press). Больница Университета Киото на западе Японии сообщила, что там провели первую в мире одновременную трансплантацию лёгких и печени от живых доноров.
В ходе операции, состоявшейся 15 ноября прошлого года, мальчику с генетическим заболеванием в возрасте до 10 лет пересадили часть лёгких родителей и часть печени дедушки.
Мальчик из региона Канто на востоке Японии хорошо восстанавливается после операции. Два с половиной месяца спустя он смог ходить без кислородного баллона, а 1 марта покинул больницу и вернулся домой. Его родители и дедушка также вернулись к общественной жизни.
По данным университетской больницы, за рубежом были случаи одновременной трансплантации лёгких и печени от доноров со смертью мозга, но в Японии таких случаев не было из-за нехватки таких доноров.
«Мы смогли открыть для пациентов новый вариант терапии», – сказал Датэ Хироси, профессор университетской больницы, проводивший операцию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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