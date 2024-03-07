Uber Eats открыл роботизированную службу доставки в Токио
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Токио, 5 марта (Jiji Press). Компания Uber Eats Japan LLC сообщила, что с 6 марта запустит службу доставки еды с использованием автономного робота в токийском районе Нихомбаси, чтобы решить проблему нехватки персонала по доставке.
Япония станет второй после США страной, где появится роботизированная служба доставки Uber Eats.
В настоящее время будет работать один робот-доставщик для доставки, которая занимает около 30 минут.
Робот, разработанный американской компанией, будет передвигаться по тротуарам с максимальной скоростью 5,4 километра в час. Он оснащён камерой и будет дистанционно управляться на пешеходных переходах.
Пользователям придется выйти на улицу, чтобы получить то, что они заказали. Но для робота «технологически возможно» передвигаться внутри зданий и пользоваться лифтами, сообщил представитель компании Mitsubishi Electric Corp., группа которой будет управлять роботом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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