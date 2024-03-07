Иностранные производители выходят на японский рынок электроавтобусов

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Токио, 6 марта (Jiji Press). Электрические автобусы, производимые неяпонскими производителями, начали привлекать внимание в Японии как средство передвижения в районах, где стареет или сокращается население.

Турецкий производитель коммерческих автомобилей Karsan и китайский гигант электромобилей BYD Co. вышли на японский рынок электробусов, ожидая устойчивого спроса на небольшие общественные автобусы.

«В регионах должна быть потребность в небольших транспортных средствах, маневрирующих в узких пространствах», – сказал представитель компании Altech Co., которая импортирует 22-местный небольшой электрический автобус Karsan e-Jest по цене 47,3 миллиона йен.

Правительство города Ина в префектуре Нагано в центральной Япония, проявило интерес к e-Jest. Altech планирует получить заказы примерно на 30 автобусов в этом году и около 100 ежегодно в 2025 году или позже.

Karsan занимает самую большую долю европейского рынка электробусов. Благодаря аккумулятору производства BMW AG e-Jest имеет запас хода 210 километров и оснащён такими функциями безопасности, как контроль бокового скольжения и предотвращение столкновений. Автобус длиной 5,9 метра достаточно компактен, чтобы въезжать в узкие переулки.

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