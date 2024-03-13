Количество работоспособного населения в Японии может сократиться на 9,56 млн с 2022 по 2040 год

Новости

Токио, 12 марта (Jiji Press). Число работников в Японии сократится на 9,56 миллиона с 2022 года до 57,68 миллиона в 2040 году, если в стране по-прежнему не будет экономического роста и не будет активного вовлечения в ряды работающих новых людей, в основном женщин, согласно данным оценки органа, аффилированного с правительством.

Между тем, по данным Японского института трудовой политики и обучения, численность рабочей силы страны, по оценкам, увеличится на 100 000 до 67,34 миллиона человек, если её экономика продолжит расти примерно на 1,5-2,0 процента, а женщины и пожилые люди добьются значительного прогресса в участии на рынке труда.

Институт делает оценку рабочей силы каждые пять лет или около того. Ранее предполагалось, что при сценарии нулевого роста численность рабочей силы сократится до 52,45 миллиона в 2040 году.

Последняя оценка выше предыдущей, что отчасти отражает более медленное, чем ожидалось, сокращение населения страны.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме