Прошёл год с момента изменения политики ношения масок в Японии

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Токио/Осака, 13 марта (Jiji Press). Исполняется ровно год с тех пор, как японское правительство оставило на усмотрение граждан решать, носить ли маски для лица для предотвращения заражения COVID-19. В стране наблюдается сосуществование между теми, кто носит, и теми, кто решил не носить маски.

Большинство людей первоначально продолжали носить маски после изменения политики в прошлом году, но число людей, выходящих на улицу без масок, постепенно увеличилось после того, как правительство понизило классификацию COVID-19 в соответствии с законом об инфекционных заболеваниях до категории 5, как для сезонного гриппа.

В тренажёрном зале Oji крупной сети фитнес-центров Tipness в токийском районе Кита около 10 процентов нынешних пользователей носят маски. Год назад тренажёрный зал отменил правило о ношении масок и снял ограничение на количество людей в зале после реклассификации по COVD-19. Также сократилось количество дезинфицирующих средств для рук и перегородок в зале.

«Ношение масок было утомительным, и я испытывал вдвое большую нагрузку, – сказал 64-летний Савада Хидэхиро, который пришёл потренироваться. – Сейчас это веселее, чем когда я тренировался один», – сказал он, поскольку смягчение правил позволило общаться с другими пользователями, сказал Савада.

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