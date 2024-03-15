Инженеры Toyota разработали подвижную фигуру покемона

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Токио, 14 марта (Jiji Press). Инженеры Toyota Motor Corp. разработали мобильную фигуру, вдохновленную Мирайдоном, персонажем из популярной серии игр Pocket Monsters (Pokemon) в сотрудничестве с Pokemon Co.

Мобильная фигура будет демонстрироваться в комплексе Tokyo Midtown Hibiya в течение трёх дней, начиная с 15 марта. Посетителям будет разрешено покататься на нём, чтобы ощутить себя в мире покемонов.

Toyota Engineering Society, группа сотрудников Toyota, запустила проект мобильной фигуры Miraidon, основанный на опросе около 8000 учеников начальной школы.

Мобильная фигура имеет режим передвижения на четырёх ногах и режим привода на два колеса. Она может двигаться со скоростью около 3 километров в час.

Она будет выставлена на всеобщее обозрение. На пресс-конференции в 14 марта фигура медленно передвигалась на четырёх ногах.

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