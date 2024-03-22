Переводчик Отани Сёхэя уволен из-за сообщений о его участии в незаконных азартных играх
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Сеул, 21 марта (Jiji Press). Команда «Лос-Анджелес Доджерс» заявила, что Мидзухара Иппэй, переводчик Отани Сёхэя, уволен после сообщений американских СМИ о его предполагаемой причастности к незаконным азартным играм.
«Доджерс» осведомлены о сообщениях СМИ и собирают информацию», –говорится в заявлении команды.
Команда может подтвердить, что переводчик «уволен», говорится в заявлении, добавив, что «в настоящее время у команды нет дальнейших комментариев».
Мидзухара поддерживал Отани как в общественной, так и в личной жизни с тех пор, как тот переехал из Японии в команду Los Angeles Angels в 2018 году.
По данным спортивной сети ESPN, Мидзухара совершал сделки с букмекерской конторой, находящейся под федеральным расследованием, и по меньшей мере 4,5 миллиона долларов были переведены букмекерской конторе с банковского счета Отани для покрытия долга Мидзухары.
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