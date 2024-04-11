Губернатор Сидзуоки подал в отставку из-за недопустимого высказывания
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Сидзуока, 10 апреля (Jiji Press). Губернатор Сидзуоки Кавакацу Хэйта подал председателю собрания префектуры заявление об отставке из-за своей недавней оплошности.
«Я знал, что мое замечание причинило много неприятностей жителям префектуры», – заявил 75-летний Кавакацу на пресс-конференции в офисе правительства префектуры во второй половине дня.
«Мне действительно больно, что я создал проблемы, – сказал он. – Если я уйду как можно скорее, это будет в интересах жителей префектуры».
Он подвергся критике за высказывание, которое было расценено как оскорбительное для людей определённых профессий, которое было сделано на прошлой неделе в речи перед чиновниками, недавно присоединившимися к правительству преф. Сидзуока.
Первоначально он планировал уйти в отставку в начале сессии ассамблеи в июне, но на него оказали давление с требованием уйти раньше со стороны членов ассамблеи Либерально-демократической партии и Комэйто, которые хотят избежать сбоев в работе администрации префектуры.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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