В Японии введён в эксплуатацию ускоритель NanoTerasu

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Сэндай, преф. Мияги. 21 апреля (Jiji Press). В этом месяце в кампусе университета Тохоку в Сэндае в преф. Мияги введена в эксплуатацию японская установка синхротронного излучения нового поколения NanoTerasu.

В ней используются специальные рентгеновские лучи, позволяющие исследователям анализировать на нанометровом уровне свойства и функции материалов, которые невозможно идентифицировать невооружённым глазом.

Ожидается, что эта технология будет использоваться в исследованиях в самых разных областях, от продуктов питания до медицины, и приведёт к технологическим инновациям.

Установка состоит из линейного ускорителя длиной 110 метров и кругового ускорителя длиной окружности 349 метров, она может обрабатывать так называемые мягкие рентгеновские лучи, или рентгеновские лучи с большой длиной волны.

В рамках государственно-частного регионального партнёрства центральное правительство инвестировало в этот объект около 20 миллиардов йен, а местные органы власти и компании инвестировали около 18 миллиардов йен.

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