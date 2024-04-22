В Японии введён в эксплуатацию ускоритель NanoTerasu
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Сэндай, преф. Мияги. 21 апреля (Jiji Press). В этом месяце в кампусе университета Тохоку в Сэндае в преф. Мияги введена в эксплуатацию японская установка синхротронного излучения нового поколения NanoTerasu.
В ней используются специальные рентгеновские лучи, позволяющие исследователям анализировать на нанометровом уровне свойства и функции материалов, которые невозможно идентифицировать невооружённым глазом.
Ожидается, что эта технология будет использоваться в исследованиях в самых разных областях, от продуктов питания до медицины, и приведёт к технологическим инновациям.
Установка состоит из линейного ускорителя длиной 110 метров и кругового ускорителя длиной окружности 349 метров, она может обрабатывать так называемые мягкие рентгеновские лучи, или рентгеновские лучи с большой длиной волны.
В рамках государственно-частного регионального партнёрства центральное правительство инвестировало в этот объект около 20 миллиардов йен, а местные органы власти и компании инвестировали около 18 миллиардов йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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