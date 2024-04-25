Экс-президент Трамп назвал падение йены «катастрофой» для США

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Вашингтон, 23 апреля (Jiji Press). Недавнее падение курса йены по отношению к доллару является «полной катастрофой для Соединённых Штатов», заявил бывший президент США Дональд Трамп в своём сообщении в социальных сетях.

Трамп сделал это сообщение в своей собственной социальной сети Truth Social после того, как курс доллара достиг 34-летнего максимума выше 154,50 йен.

Американские производители «фактически неспособны конкурировать и будут вынуждены либо потерять большую часть бизнеса, либо построить заводы или что-то еще в «умных» странах», – заявил в сообщении Трамп, который практически наверняка станет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре.

«Когда я был президентом, я потратил много времени, говоря, в частности, Японии и Китаю, в частности, что они не могут так поступить», – также сказал он, заявив, что прилагал усилия, чтобы помешать азиатским странам снижать курсы своих валют.

Тем временем президент США Джо Байден «допустил это», добавил Трамп.

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