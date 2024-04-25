Асо и Трамп обсудили альянс Японии и США

Новости

Нью-Йорк, 23 апреля (Jiji Press). Бывший премьер-министр Японии Асо Таро и бывший президент США Дональд Трамп обсудили альянс Японии и США на встрече в Нью-Йорке, согласно источникам, близким к Трампу.

Они говорили о непоколебимой важности двустороннего альянса для военной и экономической безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также о вопросах, связанных с Китаем и Северной Кореей, сообщили источники.

По словам источников, Трамп приветствовал план Японии по увеличению оборонного бюджета и выразил поддержку и похвалу японским гражданам.

Посредством этой встречи Асо, нынешний вице-президент правящей Либерально-демократической партии Японии, очевидно, надеялся построить благоприятные отношения с Трампом в рамках подготовки к его возможной победе на президентских выборах в США в ноябре.

Бывший премьер-министр Японии прибыл в Башню Трампа на Манхэттене незадолго до 18:00 23 апреля и улыбался, когда Трамп приветствовал его в вестибюле.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме